Шарий пожаловался на блокировку его партии в Facebook

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий сообщил, что соцсеть Facebook блокирует записи и страницы его партии.

Шарий написал в своем Telegram-канале, что «Facebook банит посты (и) страницы партии, заблокирована возможность писать, снесен единственный статус».

«Какая же прелесть. Полудохлая (...) и заполитизированная соцсеть закапывает себя все глубже», – прокомментировал он ситуацию.

Напомним, Шарий объявил о том, что зарегистрировал политическую партию. В своем видеооблоге он продемонстрировал соответствующие документы.

О планах создать собственную политическую партию медиаэксперт сообщал в начале июня. Тогда же он говорил, что намерен участвовал в выборах в Верховную раду.