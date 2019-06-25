Шария отказались регистрировать кандидатом в депутаты Рады

Журналисту и видеоблогеру Анатолию Шарию отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты Верховной рады, сообщил ЦИК Украины.

Указывается, что украинская конституция требует от кандидатов в нардепы жить на Украине последние пять лет, а «Шарий более пяти лет назад выехал за границу», где и «проживает длительное время», передает ТАСС со ссылкой на гражданскую сеть «Опора».

По той же причине в регистрации отказано продюсеру и диджею Евгению Евтухову из «Партии Шария».

Напомним, Шарий объявил о том, что зарегистрировал политическую партию.В июне он ообщил, что соцсеть Facebook блокирует записи и страницы его партии.

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