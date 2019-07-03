Кремль назвал тему встречи Путина с правительством

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал в среду встречу президента Владимира Путина с членами правительства, посвященную итогам прямой линии.

«Путин хотел отдельно поговорить с руководством правительства по тому списку поручений, которые он дал по итогам прямой линии», – передает ТАСС слова Пескова.

Он добавил также, что на совещании будет обсуждаться законодательное обеспечение реализации нацпроектов. «Требуются новые законы, изменение старых, эта работа не терпит отлагательств», – сказал пресс-секретарь президента России.



По словам Пескова, в среду президент примет верительные грамоты у послов иностранных государств и выступит на международном форуме «Развитие парламентаризма» и встретится со скульптором Михаилом Шемякиным.



Напомним, ранее в среду трое из семьи беженцев из Донбасса Люльковичей, пожаловавшихся президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии, получили российское гражданство.