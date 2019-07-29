Китай призвал другие страны уважать международное право

Миру нужно укреплять уважение к международному праву, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телеграмме, направленной участникам семинарам по международному праву в Пекине.

«Сейчас как никогда миру нужен консенсус, укрепление уважения к международному праву в международных отношениях и твердая поддержка международной системы, которая опирается на развитие и процветание человечества», – передает РИА «Новости» слова Ван И.

Он добавил, что это изменит мир в сторону взаимного уважения и сотрудничества.

«Мы живем в обществе, в котором наше будущее тесно связано: у каждой страны есть своя роль в будущем мира», – сказал Ван И.

Он особо отметил роль развивающихся стран, заявив, что они «работают вместе, как пассажиры одной лодки».

Напомним, в субботу в Бразилии на полях министерского заседания БРИКС состоялась встреча руководителей внешнеполитических ведомств России и Китая Сергея Лаврова и Ван И. Китай заявил о готовности «плечом к плечу» с Россией «защищать законные права» двух стран, а также «поддерживать справедливость на международной арене».