Пекин обещал плечом к плечу с Москвой защищать права Китая и России

В Бразилии на полях министерского заседания БРИКС состоялась встреча руководителей внешнеполитических ведомств России и Китая Сергея Лаврова и Ван И.

Китай заявил о готовности «плечом к плечу» с Россией «защищать законные права» двух стран, а также «поддерживать справедливость на международной арене». Пекин готов вместе с Москвой «обеспечивать мир и стабильность» как в регионе, так и по всему миру, передает ТАСС.

Ван И подчеркнул, что на фоне разрастающейся дестабилизации двусторонние отношения Москвы и Пекина только крепнут, «становясь залогом международной стабильности».

Лавров и Ван И обсудили иранскую ядерную проблему и ситуацию в Венесуэле, передает РИА «Новости».

Глава МИД России призвал Китай «укреплять координацию и сотрудничество в региональных и международных делах, вместе привносить больше стабильности в сегодняшний мир».