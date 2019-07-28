Соловьев объяснил Макфолу ситуацию с выборами в Москве

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на недовольство бывшего посла США в России Майкла Макфола ситуацией с выборами в Мосгордуму, к участию в которых не были допущены кандидаты с «мертвыми душами» в подписных листах.

Макфол в Twitter обратился к Соловьеву, заявив, что журналисты «должны поддерживать конкурентные выборы». «Так что же такого особенного в том, чтобы позволить этим кандидатам участвовать в голосовании?» – спросил бывший посол.

Американский дипломат признался, что больше не следит за политикой России, но отметил, что недопуск ряда оппозиционных кандидатов «кажется иррациональным и контрпродуктивным».

Соловьев назвал бесспорным то, что выборы должны быть конкурентными. «Просто необходимо соблюдать законы. В подписных листах ряда кандидатов, и не только тех, которые Вам близки, большое количество нарушений. От мертвецов до разнообразных подделок. Заметьте, эти недопущенные кандидаты НЕ обратились в суд», – подчеркнул журналист.

Телеведущий добавил также, что в итоге оппозиционные деятели предпочли «через несанкционированный митинг оказать давление на ЦИК». «Вежливо говоря, крайне недемократично», – подчеркнул он.

Напомним, ряд московских оппозиционных деятелей оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. В их подписных листах обнаружили брак, в том числе из-за «мертвых душ».

Недовольные недопуском оппозиционеров устроили в субботу в центре Москвы несанкционированную публичную акцию, которая сопровождалась беспорядками. Так, участники незаконной акции перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ, в результате чего пострадали восемь сотрудников Росгвардии.

По данным ГУ МВД по Москве, в несанкционированной акции участвовали порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них – журналисты и блогеры. Были задержаны более тысячи человек, более половины из которых оказались не москвичами.