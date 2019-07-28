Медведчук призвал команду Зеленского публично поддержать автономию Донбасса

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что команде президента страны Владимира Зеленского следует публично поддержать автономию Донбасса, и подчеркнул, что в этом нет «намеков на федерацию».

Медведчук заявил в эфире телеканала «112.Украина», что читал, будто «команда Зеленского поддержит автономию в Крыму». Он считает, что «можно было бы поддержать автономию Донбасса команде Зеленского», заявить об этом публично, передает РИА «Новости».

«Никакой разницы не вижу. У нас унитарное государство, это предполагает, что есть автономия одного региона», – добавил он

По мнению Медведчука, для этого нужно лишь расширить конституцию Украины, внеся туда возможность для Донбасса быть автономным регионом.

«И от этого Украина не перестает быть унитарным государством. И никакого федеративного устройства, тени федерации, намеков на федерацию в этом абсолютно нет. Мы ничего не меняем», – сказал он.

Также глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» подчеркнул, что мир в Донбассе не наступит, пока есть неопределенность в решении кардинальных вопросов, прописанных минскими соглашениями.

В то же время он добавил, что есть много других причин, мешающих установлению мира. Например, «та сторона обвиняет ВС Украины в том, что там где-то есть националисты, которые нарушают «режим тишины», а другая сторона «говорит о том, что этого нет, и наоборот, боевики с той стороны нарушают «режим тишины» и занимаются обстрелами самовольными, нарушениями, в том числе объявленных перемирий».

Ранее Медведчук представил в Европарламенте план по автономии Донбасса.

До этого, в январе, он предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины, что предполагало бы работу в нем собственных органов государственного управления: парламента, правительства и других.

После украинская генпрокуратура возбудила против политика уголовное дело по статьям «Госизмена» и «Посягательство на территориальную целостность». Медведчук назвал это политическими репрессиями.