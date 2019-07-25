Историк оценил заявление советника Зеленского о «независимом» Крыме

«Любую страну, которая когда-то что-то захватывала, можно в этом упрекать, манипулируя историей. Но в случае с Украиной – это чревато территориальными претензиями со стороны соседей», – заявил газете ВЗГЛЯД историк и журналист Владимир Скачко, комментируя слова соратника президента Украины о том, что Россия незаконно захватила Крымское ханство, которое якобы было историческим союзником Украины.

По мнению киевского журналиста и политэмигранта Владимира Скачко, слова Никиты Потураева о захвате Российской империей «независимого» Крымского ханства говорят о двух вещах.

«С одной стороны – это демонстративное сумасшествие не очень здорового, но амбициозного человека, который стал советником победителя и решил, что он теперь вершитель судеб не только своего народа, но и всех остальных. Ему откровенно сносит башню и он считает, что вправе в чем-то обвинять Россию и вешать на нее исторические ярлыки», – считает Скачко.

«Но это лечится очень легко – приезжает скорая помощь, советнику Зеленского колют успокоительное и человек возвращается к реальной действительности. Это чисто клиническая картина. С другой стороны – это говорит о том, что вокруг Зеленского находятся различные группы влияния – как голуби мира, так и ястребы, которые понимают, что война – это дело прибыльное, что она может как для режима Порошенко, так и для режима Зеленского служить одним из способов существования. Только этим можно объяснить желание подобных персонажей возвращать Донбасс и тем более Крым», – считает Скачко.

Что касается слов Потураева о союзничестве Богдана Хмельницкого с Крымским ханством – оно было ситуативным, напоминает собеседник.

«Крымский хан был союзником Хмельницкого в войне против Польши, но это был ситуативный союз, при котором хану дозволялось грабить украинские села и уводить местное население в неволю. К тому же хан работал по принципу «кто даст больше денег». В итоге в одной из ключевых битв против поляков хан просто ушел с поля боя, бросив войско Хмельницкого», – рассказал журналист, добавив, что такой союз вряд ли может быть позитивным примером.

Скачко также напомнил «историку Потураеву», что все страны когда-то что-то захватывали, и это естественный процесс.

«По большому счету любую страну, которая когда-то что-то захватывала, можно в этом упрекать и по возможности разжигать какие-то настроения, одновременно манипулируя историческими аналогиями. Но в случае с Украиной ударяться в это чревато территориальными претензиями со стороны соседних государств», – добавил собеседник.

«Ненавидимые новыми украинскими властями большевики и коммунисты присоединили к Украине Новороссию, от Румынии – частично Бессарабию и Буковину, от Венгрии – Закарпатье, от Польши – значительную часть Западной Украины. Потому игры в исторические аналогии могут больно ударить по Украине. Представьте, если сейчас все эти страны предъявят претензии Украине?» – заключил Скачко.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Украина при президенте Владимире Зеленском вновь поднимет вопрос о включении в текст конституции страны пункта о «национальной автономии» в Крыму. Об этом рассказал советник президента по политическим вопросам Никита Потураев.

Потураев также заявил, что Украина сотрудничала с «независимым» Крымским ханством, которое захватила Российская империя.

«Россия проглотила Крым – независимое государство, веками независимое. Считать Крым турецкой колонией неправильно – это абсолютно искусственный, вымышленный, пропагандистский дискурс. Кто сказал, что пропаганда родилась во время Первой мировой войны – ерунда, она родилась столетиями раньше, когда нужно было оправдать абсолютно незаконный территориальный захват. Крымское ханство, как известно, было союзником Украины во время освободительной войны Богдана Хмельницкого», – сказал Потураев.

На Украине не в первый раз пытаются переписать историю. Так, например, в июле 2018 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Украина издавна была мощной морской державой и что история флота страны восходит к Киевской Руси.

Напомним, в октябре 2018 года сообщалось, что рабочая группа в Верховной раде Украины, которая разрабатывает проект о «статусе Автономной Республики Крым», намерена рассмотреть вопрос о переименовании полуострова. В частности, был предложен вариант «Крымскотатарская автономия».

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

В конституции Республики Крым от 1992 года говорилось, что Крым является самостоятельным государством, которое находится с Украиной в конфедеративных отношениях. В марте 1995 года президент Украины Леонид Кучма отменил этот вариант крымской конституции.

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