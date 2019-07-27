Суд арестовал министра финансов Астраханской области

Министр финансов Астраханской области Виталий Шведов арестован по уголовному делу о злоупотреблениями полномочиями.

«Избрать в отношении Шведова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 25 сентября включительно», – огласил решение судья Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, передает ТАСС.

Ранее в субботу по тому же делу был арестован экс-глава правительства Астраханской области Расул Султанов.

Ущерб от действий Султанова и Шведова, по оценкам Следственного комитета, составил в 212 млн рублей. О задержании обоих подозреваемых стало известно в пятницу.