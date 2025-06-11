Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».8 комментариев
Российские военные взяли под контроль 1,3 км границы ДНР у Редкодуба
Российские бойцы взяли под огневой контроль участок административной границы Донецкой Народной Республики протяженностью 1,3 км севернее населенного пункта Редкодуб, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Он отметил, что участок административной границы Донецкой Народной Республики длиной 1,3 километра оказался под огневым контролем российских сил в районе Редкодуба, передает ТАСС.
По словам эксперта, действия российских военных позволили укрепить позиции на освобожденных территориях и затруднить маневры противника.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Восток» освободили Федоровку в Донецкой народной республике. Всего за неделю российские войска освободили семь населенных пунктов.
Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Кондратовки в Сумской области. Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Редкодуб в ДНР.