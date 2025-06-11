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    Сергей Худиев Сергей Худиев Новый папа римский не хочет быть капелланом НАТО

    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину решено использовать до полного износа

    Переговоры в Стамбуле похожи на ритуальные танцы, призванные продемонстрировать хоть какую-то динамику, пока реальные решения принимаются на поле боя и в кабинетах, далеких от Босфора.

    10 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Уроки мигрантского восстания в Калифорнии

    Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.

    12 комментариев
    11 июня 2025, 07:13 • Новости дня

    Российские военные взяли под контроль 1,3 км границы ДНР у Редкодуба

    Tекст: Александра Юдина

    Российские бойцы взяли под огневой контроль участок административной границы Донецкой Народной Республики протяженностью 1,3 км севернее населенного пункта Редкодуб, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Он отметил, что участок административной границы Донецкой Народной Республики длиной 1,3 километра оказался под огневым контролем российских сил в районе Редкодуба, передает ТАСС.

    По словам эксперта, действия российских военных позволили укрепить позиции на освобожденных территориях и затруднить маневры противника.

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Восток» освободили Федоровку в Донецкой народной республике. Всего за неделю российские войска освободили семь населенных пунктов.

    Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Кондратовки в Сумской области. Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Редкодуб в ДНР.

    10 июня 2025, 13:11 • Новости дня
    Минобороны сообщило об успешном групповом ударе по военным целям в Киеве
    Минобороны сообщило об успешном групповом ударе по военным целям в Киеве
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники украинских формирований, а также по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горючего, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Накануне Минобороны заявило о массированном ответном ударе по Украине за атаку на военные аэродромы.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области.

    Во вторник ВСУ признали повреждения после удара ВС России по украинскому военному аэродрому.

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    10 июня 2025, 08:12 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о приказах расстреливать раненых российских солдат

    Украинский пленный рассказал о приказах расстреливать раненых российских солдат

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный украинский военный Вячеслав Кутятин рассказал, что командование его подразделения неоднократно отдавали приказы расстреливать раненых российских бойцов.

    По словам Кутятина, командование украинских подразделений неоднократно отдавали приказы расстреливать раненых российских военных, передает РИА «Новости».

    Он сообщил, что во время одного из случаев командиры приказали «обнулить» раненого солдата, забрать оружие и спрятать тело, однако сами украинские солдаты отказались это делать и отпустили пленного.

    По словам Кутятина, такая ситуация повторялась несколько раз. Он уточнил, что через десять дней после первого инцидента командование снова отдало аналогичный приказ относительно раненых российских бойцов, оказавшихся на позициях украинских военных по ошибке. Второй пленный украинец Александр Бондаренко подтвердил слова Кутятина.

    Ранее командиры ВСУ отдают приказы убивать раненых солдат, чтобы не допустить их попадания в плен.

    Российские военные вынесли на руках из Торецка раненого солдата ВСУ, которого оставили сослуживцы.

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    10 июня 2025, 22:44 • Видео
    Новая гражданская война в США. Началось?

    Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

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    10 июня 2025, 10:39 • Новости дня
    Опубликована третья часть списка погибших украинских военных для передачи Киеву
    Опубликована третья часть списка погибших украинских военных для передачи Киеву
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал новую, третью часть списка украинских военных, чьи тела были идентифицированы.

    Третья часть списка идентифицированных погибших украинских солдат была опубликована губернатором Запорожской области Евгением Балицким в его Telegram-канале. В перечне содержатся и данные 30 человек.

    Балицкий отметил, что указанные военные погибли на различных направлениях, в том числе в Курской области, в районе Донецка и в Запорожской области. Он подчеркнул, что эти люди были отправлены на фронт украинским руководством, и выразил мнение, что судьба каждого из них отражает участь всех, кого власти Украины направляют воевать в «интересах англосаксов».

    По словам главы региона, украинское руководство не только стирает жизни своих солдат, но и лишает их памяти. Балицкий также добавил, что часто сталкивался с солдатами ВСУ, которых командование оставляет в окопах практически без снабжения, и многие из них понимают, что их единственный шанс выжить – сдаться в плен.

    Он заявил, что большинство военнослужащих сейчас составляют обычные граждане, пенсионеры и сельские жители, которых мобилизовали и отправили на передовую.

    Ранее Балицкий опубликовал вторую часть списка идентифицированных тел погибших украинских военнослужащих.

    Балицкий 7 июня сообщил, что начнет публиковать списки идентифицированных тел, и обнародовал первый список из 97 погибших украинских военнослужащих.

    Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, так как не желает признавать масштаб потерь, а выделенные на компенсации средства уже израсходованы.

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    10 июня 2025, 16:55 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский тянет время и выдвигает неадекватные требования для переговоров

    Политолог Скачко: Зеленский затягивает мирные переговоры любой ценой

    Эксперт: Зеленский тянет время и выдвигает неадекватные требования для переговоров
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Владимир Зеленский своими постоянными требованиями и ухищрениями лишь тянет время. Главная задача Киева – затянуть эти переговоры любой ценой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Зеленский вновь заявил, что готов вести переговоры о территориях и суверенитете Украины только лично с Владимиром Путиным.

    «Требование Зеленского о прямых переговорах совершенно неадекватно. Встреча с Путиным повысила бы его личный статус, однако президент России уже сказал, что не ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами. Но Зеленский продолжает «гнать волну», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    «Зеленский своими постоянными требованиями и ухищрениями лишь тянет время. Главная задача Киева – затянуть эти переговоры любой ценой и не дать совершится миру, если тот не будет заключен в соответствии с требованиями Украины», – добавил эксперт.

    При этом эксперт не исключил, что Зеленский также может действовать «на авось». Скачко напомнил – в мае Зеленский уже говорил, что будет ждать Путина в Анкаре и выражал готовность лететь в Стамбул ради встречи с ним.

    В интервью венгерскому изданию Valasz Online Владимир Зеленский заявил, что мандат украинской делегации на переговорах в Стамбуле распространяется только на гуманитарные вопросы: обмен военнопленными, возвращение детей и прекращение огня. «Это моя работа – вести переговоры о территориях», – заявил Зеленский, отметив, что готов обсуждать этот вопрос только с президентом России Владимиром Путиным.

    На прошлой неделе Владимир Путин усомнился в целесообразности проведения встречи на высшем уровне с Киевом после серии терактов в Курской и Брянской областях: «Но как же проводить в этих условиях подобные встречи. О чем говорить?». Путин также подчеркнул: «Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях».

    Российский лидер указал на несостоятельность подобных инициатив в условиях, когда Киев продолжает атаки на объекты мирной инфраструктуры, и выразил сомнение в возможности переговоров на таких условиях.

    В конце января Зеленский на фоне давления администрации США и президента Дональда Трампа заявлял, что якобы не запрещал себе переговоры с Россией. «Никто, кроме меня, не может вести переговоры касательно суверенитета, территориальной целостности Украины, нашего курса. Никто, кроме меня, не может вести соответствующие переговоры с лидером России и других стран», – говорил тогда Зеленский.

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    10 июня 2025, 22:30 • Новости дня
    Ил-76 с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

    Tекст: Антон Антонов

    В Подмосковье приземлился самолет Ил-76МД, который доставил освобожденных из украинского плена российских военнослужащих, сообщили СМИ.

    Самолет приземлился в аэропорту Чкаловский, передают «Вести».

    Во вторник с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена вторая группа российских военнопленных в связи с достигнутыми в Стамбуле договоренностями. Первая группа военнослужащих в возрасте до 25 лет вернулась в понедельник.


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    10 июня 2025, 11:12 • Новости дня
    ВСУ признали повреждения после удара ВС России по украинскому военному аэродрому

    Tекст: Вера Басилая

    Один из военных аэродромов на Украине подвергся удару, в результате чего часть инфраструктуры получила повреждения, сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада» сообщил, что по одному из военных аэродромов Украины действительно был нанесен удар. Он уточнил, что в результате атаки были зафиксированы определенные повреждения, затронута часть инфраструктуры объекта, передает ТАСС.

    Игнат добавил, что удары по украинским военным аэродромам со стороны ВС России происходят не впервые. В эфире он признал, что подобные случаи уже отмечались ранее.

    Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов в предположил, что на аэродроме в Дубно могли находиться американские истребители F-16.

    ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по аэродрому тактической авиации ВСУ в районе Дубно Ровенской области.

    На аэродроме, где находились самолеты и крупный арсенал ракет, начался сильный пожар.

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    10 июня 2025, 08:41 • Новости дня
    Стало известно об отсутствии контроля над ВСУ на Южнодонецком направлении

    Командиры ВСУ на Южнодонецком направлении отказались выполнять задачи

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские командиры, действовавшие на Южнодонецком участке фронта, прекратили координацию, самовольно отстранились от выполнения задач, что фактически парализовало работу и логистику украинских подразделений, сообщили в силовых структурах.

    В силовых структурах сообщили, что командиры украинской группировки на южнодонецком направлении самовольно отстранились от выполнения задач, передает ТАСС.

    В результате, как отметили собеседники агентства, фактический контроль и координация над подразделениями противника были полностью утрачены, что привело к дезорганизации и сбоям в логистике.

    В силовых структурах пояснили, что высшее командование ВСУ требует непрерывной переброски украинских военных для обороны населенного пункта Комар, расположенного на границе с Днепропетровской областью. По словам источников, удержание этого населенного пункта считается одной из ключевых задач для украинской стороны на данном участке.

    Собеседники агентства подчеркнули, что постоянные попытки укрепить оборону приводят к значительным потерям среди украинских военнослужащих. По их данным, большинство бойцов гибнет группами, даже не достигая назначенных позиций.

    Ранее командир штурмового отряда с позывным «Искандер» рассказал о деморализации ВСУ из-за успехов России.

    Пленный заявил о страхе командиров ВСУ принимать боевые решения.

    Помощник президента России Владимир Мединский увидел в глазах военных из делегации Украины нежелание воевать.

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    10 июня 2025, 13:57 • Новости дня
    Прокурор запросил 30 лет колонии для датской наемницы

    Tекст: Александра Юдина

    Представитель гособвинения запросил 30 лет колонии общего режима и штраф 2,5 млн рублей для наемницы из Дании Аннабель Йоргенсен.

    Гособвинение требует 30 лет заключения для гражданки Дании за участие в атаке на Курскую область, передает ТАСС.

    Судебное разбирательство проходит заочно, так как Йоргенсен обвиняется в участии в нападении на Курскую область в составе ВСУ. Прокурор озвучил требуемый срок наказания во время заседания суда.

    Ранее российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте.

    Российский гособвинитель сообщил, что с 1 мая по 30 ноября 2024 года Йоргенсен участвовала в боевых действиях против ВС России. За этот срок она заработала не менее 7 тыс. долларов.

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    10 июня 2025, 23:24 • Новости дня
    США оценили переговоры России и Украины

    Госдеп заявил об «успехе» переговоров России и Украины

    США оценили переговоры России и Украины
    @ Ministry of Foreign Affairs of Turkey/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон «приветствует успех» и обмены военнопленными в ходе российско-украинских переговоров, заявила глава пресс-службы госдепартамента США Тэмми Брюс.

    Брюс подчеркнула, что США не принимают участия в этих переговорах, но поддерживают тесные контакты с обеими сторонами на самом высоком уровне. «И мы приветствуем успех, движение к (урегулированию), больше обменов заключенными», – приводит ее слова ТАСС.

    Брюс отметила, что власти США не раз подчеркивали важность прямого диалога между сторонами для урегулирования конфликта. Комментируя «переговоры, обсуждение между двумя заинтересованными сторонами», Брюс повторила: «Я могу вам сказать лишь то, что мы приветствуем этот прогресс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский выступил против продолжения переговоров с Россией в Стамбуле, считая их «неэффективными». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что дальнейшие переговоры с Киевом зависят от развития ситуации, несмотря на неопределенность. Глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сравнил украинских переговорщиков с топ-менеджерами крупной корпорации.

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    10 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    В Белгородской области женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки БПЛА на торговый объект в поселке Пролетарский Ракитянского района осколочное ранение получила женщина, повреждены здания и пять машин.

    Женщина получила непроникающее осколочное ранение головы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    Пострадавшую доставили в Краснояружскую ЦРБ, после чего переведут в городскую больницу № 2 Белгорода.

    В здании торгового объекта повреждены кровля, остекление и фасад. Повреждения получили пять транспортных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, средства ПВО сбили над российскими регионами 76 дронов ВСУ за два часа. В Белгороде пострадал ребенок из-за падения обломков сбитого беспилотника. При ударе ВСУ по заправке в столице региона погиб человек.

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    10 июня 2025, 09:59 • Новости дня
    Колумбийцы обратились в посольство России для поиска воевавших за ВСУ родственников

    Tекст: Вера Басилая

    Граждане Колумбии направили обращения в российское посольство с просьбой помочь узнать судьбу своих родственников-наемников, воевавших на стороне ВСУ, сообщили в дипмиссии в Боготе.

    Граждане Колумбии обращались за содействием в поиске родных, вступивших в ряды ВСУ как наемники, сообщили дипломаты в Боготе, передает РИА «Новости».

    В дипмиссии уточнили, что подобные запросы поступали неоднократно от родственников колумбийских наемников. Дипломаты рекомендовали обращаться также в посольство Колумбии в Москве.

    Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра ранее сообщал, что у властей Колумбии нет точных данных о числе колумбийцев, участвовавших в конфликте на Украине, известно примерно о 70-80 погибших в боях.

    В марте в Боготе родственники наемников провели акцию протеста у здания МИД, требуя информацию о судьбе своих близких.

    Ранее украинский пленный заявил о присутствии наемников из Японии и Колумбии в Сумской области.

    Российские силовые структуры сообщили о случаях обезображивания тел иностранных наемников с целью их невозможной идентификации.

    Родственники иностранных боевиков, в том числе из Колумбии, Японии и Германии, иногда обращаются к российским волонтерским проектам.

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    11 июня 2025, 04:59 • Новости дня
    Орбан объяснил нападки Зеленского нежеланием венгров умирать за Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский критикует Венгрию, так как «венгры не хотят умирать за Украину», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Господин президент Зеленский выступил против нас, потому что венгры не хотят умирать за Украину», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

    Как подчеркнул Орбан, в Венгрии не желают, чтобы «наши дети в составе венгерской армии отправлялись на украинские фронты или даже на украинскую территорию и возвращались оттуда в гробах».

    Помимо этого, венгерский премьер подчеркнул несогласие с отправкой венгерских денег на Украину. Он отметил, что вступление Украины в Евросоюз и последующее увеличение финансирования может привести к росту коммунальных расходов для венгров, чему правительство также противостоит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что венгерская разведка якобы пыталась собрать информацию о расположении систем ПВО и воинских частей на Украине. Ранее Киев заявлял, что располагает доказательствами шпионажа со стороны венгерских спецслужб.

    В мае власти Венгрии приняли решение выслать двух сотрудников украинского посольства, обвиненных в шпионаже. МИД Украины выслал двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.

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    10 июня 2025, 13:48 • Новости дня
    Песков: Россия несколько дней ждет передачи тел военных Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Трейлеры с телами погибших украинских военных уже несколько дней стоят на границе и готовы к передаче Киеву, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия уже несколько дней готова передать Киеву тела погибших украинских военных, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, трейлеры с телами стоят на границе, ожидая передачи украинской стороне.

    Песков отметил, что этот факт хорошо известен обеим сторонам. По его словам, между Москвой и Киевом продолжаются контакты по вопросу обмена пленными и передачи погибших, но раскрывать другие детали пока не представляется возможным.

    Ранее Песков сообщил, что между Россией и Украиной осуществляются контакты по передаче тел погибших военных. Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь.

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    10 июня 2025, 09:28 • Новости дня
    ВКС России нанесли удар авиабомбой по ВСУ у Купянска

    Су-34 ВКС России поразил пункт ВСУ авиабомбой ОДАБ-1500 под Купянском

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж самолета Су-34 нанес удар по украинским войскам в районе Купянска, используя современную авиабомбу ОДАБ-1500 с модулем коррекции, сообщили в Минобороны России.

    Экипаж Су-34 ВКС России нанес удар авиационной бомбой ОДАБ-1500 по пункту временной дислокации подразделения Вооруженных сил Украины в районе Купянска, передает ТАСС. По информации Минобороны России, речь идет о 114-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ.

    Отмечается, что для атаки была использована авиабомба ОДАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

    Ранее российские военные поразили переправу украинских Вооруженных сил через реку Оскол у Купянска в Харьковской области.

    Минобороны России заявило о массированном ответном ударе по Украине за атаку на военные аэродромы, в том числе по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе Дубно Ровенской области.

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    10 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    МИД Белоруссии: Украину заставили проверять Россию на готовность к миру

    Tекст: Вера Басилая

    Украину из тактических соображений вынуждают оценивать готовность России к продолжению конфликта, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков каналу «Россия-24».

    По словам Рыженкова, внешние силы вынуждают Украину из тактических соображений проверять Россию на готовность к продолжению конфликта, передает ТАСС.

    Он отметил, что переговоры, проходящие в данный момент в Стамбуле, проводятся под давлением: украинскую сторону направляют туда для того, чтобы проверить, насколько Россия готова к миру и как она поведет себя в подобных условиях.

    Рыженков отметил, что белорусская сторона видит и ощущает готовность Москвы к мирным переговорам и решению вопросов в любой момент развития ситуации. Белорусский министр также выразил надежду на прогресс переговорного процесса.

    Ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что инициаторы конфликта на Украине находятся за ее пределами.

    Помощник президента России Владимир Мединский сказал, что администрация бывшего президента США Джо Байдена должна «гореть в аду» за некоторые свои действия.

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      На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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