Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье

В Подмосковье разбился легкомоторный самолет. По предварительным данным, погибли два человека, сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в районе деревни Дракино. По предварительным данным, на борту «находились пилот и пассажир», они, предположительно, погибли, передает ТАСС.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области подтвердили, что в районе деревни Дракино разбился легкомоторный двухместный самолет.

«Он упал в карьер с водой. Состояние находившихся на борту уточняется», – сказали в ведомстве.

Также выясняется тип самолета и его маршрут.

Ранее легкомоторный самолет упал на частный дом в Чечне, пострадали четыре человека.