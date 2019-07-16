Легкомоторный самолет упал на дом в Чечне

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Китай пугает мир новым экономическим кризисом

Замедление китайской экономики снова пугает мир Фото: Александр Демьянчук/РИА «Новости»
Китайская экономика замедлила квартальный рост всего на пару десятых процента. Однако даже такое снижение вызвало большие опасения среди экономистов. Ведь это самые низкие темпы роста Поднебесной почти за 30 лет. Эксперты полагают, что падение темпов роста Китая может говорить о признаках нового глобального экономического кризиса. Подробности...
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Как десятки граждан России попали в плен на Украине

Попытки обмена пленными предпринимались неоднократно - но почти все из них оканчивались фиаскоФото: Darko Vojinovic/AP/ТАСС
Сразу пять десятков граждан России захвачены Украиной в плен. По крайней мере, именно такие данные обнародовала сегодня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Кто все эти люди, как они были захвачены Украиной, и каким образом Киев манипулирует списками для обмена? Подробности...
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«Ворам в законе» придется эмигрировать

Гражданин Шишканов до сих пор чувствовал себя вольготноФото: «Прайм Крайм»
В Подмосковье арестован Олег Шишканов, которого СМИ считают одним из крупнейших криминальных авторитетов России. В отношении него возбуждено дело по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Эксперты считают, что эта новая статья УК уже показала свою эффективность, и главарям преступного мира, привыкшим к раздольной жизни на родине, пора ударяться в бега. Подробности...
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Украинская пропаганда придумала особый язык для борьбы с Россией

Украина активно придумывает происходящему на востоке страны собственную семантикуФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Украинские власти все активнее вмешиваются в то, как граждане страны должны понимать то или иное явление. На этот раз выпущен целый словарь, который крайне цинично и специфически объясняет происходящее на востоке страны. Как Украина манипулирует военными и политическими терминами и какую типовую ошибку допускает при этом? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Новая космическая гонка началась и отстать в ней недопустимо

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Во многих странах мира ускорены работы сначала по отправке человека на Луну, а затем и на Марс. Что там делать человеку, пока непонятно, но очевидно, что это прекрасный полигон для отработки всех передовых технологий освоения внеземелья. Подробности...

Современная Турция – это уже не Турция Ататюрка

Глеб Простаков, журналист
Три года назад в Турции едва не случился государственный переворот. Президенту Эрдогану только чудом и многотысячными посадками удалось сохранить кресло и контроль над ситуацией. Предсказать, что будет дальше, не рискует никто. Подробности...

Оппозицию не интересуют проблемы Москвы

Дмитрий Ольшанский, публицист
«Москва» – это такой карьерный полигон, где проводится очередной тест: можно ли пробить стену из полицейских, крича что-нибудь против Путина, и получить таким образом официальное удостоверение депутата, или нельзя. Подробности...
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              Легкомоторный самолет упал на дом в Чечне

              16 июля 2019, 09:03

              Текст: Анастасия Воробьева

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              В результате падения легкомоторного самолета на частный дом в Чечне пострадали четыре человека.

              «В 07.58 мск поступило сообщение о том, что в станице Новощедринская Шелковского района республики по неустановленной причине произошло падение легкомоторного самолета на частный жилой дом, возгорания не последовало. По предварительной информации, пострадали четыре человека», – сообщили в МЧС ТАСС.

              По данным источника в экстренных службах региона, «в результате падения самолета на частный жилой дом пострадал пилот, а также две женщины и ребенок, проживавшие в нем».

              Отмечается, что пострадавшие госпитализированы. Причины аварии устанавливаются.

              В мае легкомоторный самолет упал в Ульяновской области, его пилот погиб. Позже выяснилось, что самолет был самодельным.


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