Легкомоторный самолет упал на дом в Чечне

В результате падения легкомоторного самолета на частный дом в Чечне пострадали четыре человека.

«В 07.58 мск поступило сообщение о том, что в станице Новощедринская Шелковского района республики по неустановленной причине произошло падение легкомоторного самолета на частный жилой дом, возгорания не последовало. По предварительной информации, пострадали четыре человека», – сообщили в МЧС ТАСС.

По данным источника в экстренных службах региона, «в результате падения самолета на частный жилой дом пострадал пилот, а также две женщины и ребенок, проживавшие в нем».

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы. Причины аварии устанавливаются.

В мае легкомоторный самолет упал в Ульяновской области, его пилот погиб. Позже выяснилось, что самолет был самодельным.