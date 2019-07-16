Названа причина падения самолета на частный дом в Чечне

Самолет упал на частный дом в Шелковском районе Чечни из-за того, что задел крылом линию электропередачи, рассказали в Южной транспортной прокуратуре.

«16 июля около 8.00 при взлете в районе станицы Новощедринская Шелковского района легкомоторный самолет задел крылом линию электропередачи и упал на жилой дом», – передает ТАСС сообщение прокуратуры.

Там сообщили также, что по факту инцидента проводится проверка. «Грозненской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности на воздушном транспорте в связи с жесткой посадкой воздушного судна Ан-2 в Чечне. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – заявили в ведомстве.

Тем временем в экстренных службах региона сообщили, что четыре села Шелковского района Чечни остались без света из-за повреждения ЛЭП при падении легкомоторного самолета.



«При падении самолет зацепил высоковольтные электролинии, четыре населенных пункта: Новощедринская, Старощедринская, Червленая-Узловая и Привольное – остались без света», – передает РИА «Новости» слова источника.



Сообщается также, что на месте работают ремонтные бригады.



Напомним, ранее во вторник сообщалось, что в результате падения легкомоторного самолета на частный дом в Чечне пострадали четыре человека.

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