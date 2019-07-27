В США рассказали о производстве КНДР ядерного оружия после саммита с Трампом

Северная Корея могла произвести 12 единиц ядерного оружия с тех пор, как состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад разведывательного управления министерства обороны США.

По информации издания, в докладе указывается, что в целом КНДР может иметь от 20 до 60 ядерных бомб, передает «Интерфакс».

Кроме того, активность на территории ряда северокорейских объектов говорит о том, что страна продолжает производить ядерное оружие.

Речь идет о доставке контейнеров, работе большого числа людей, использовании грузовиков на объектах, где может производиться ядерное оружие.

Напомним, состоявшийся в феврале саммит между лидерами Вашингтона и Пхеньяна в Ханое завершился безрезультатно, так как президент США Дональд Трамп пытался убедить главу КНДР Ким Чен Ына отдать американцам ядерное оружие.

После в Пхеньяне заявляли, что рассматривают возможность приостановки дальнейших переговоров с США о ядерном разоружении.

Трамп, в свою очередь, не исключал введения новых санкций против КНДР.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД