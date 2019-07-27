ЦАР отозвала признание независимости Косово

Центрально-Африканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашенного Косово, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Дачич заявил в эфире национального телевидения Сербии РТС, что ЦАР «стала 14-й страной, которая уточнила свою позицию, что не признает независимость Косово», передает ТАСС.

«Мы получили официальную ноту с подписью министра, (...) они после моего визита провели официальное расследование. Выяснилось, что никакого документа о признании Косово они не принимали, поэтому не могут занимать позицию, противоречащую мировому праву», – добавил министр.

Ранее сербский министр поблагодарил Россию за сохранение Косово в составе Сербии.

Тем временем в Косово идет создание полноценной армии. При этом против такого формата армии выступают даже Евросоюз и НАТО, решение поддерживает только Вашингтон.

Белград предлагал завершить конфликт путем определения границ, которое бы устроило обе стороны.

Однако парламент Косово заявил о «конце диалога» с Белградом и назвал единственным возможным вариантом урегулирования конфликта признание независимости региона от Сербии.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что возвращение сербской армии в Косово станет вызовом для России.