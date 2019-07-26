В Хабаровском лагере заявили о невозможности выплат компенсаций семьям погибших детей

Администрация лагеря «Холдоми», где ранее в результате пожара погибли четверо детей, заявила, что не сможет в ближайшее время выплатить компенсации семьям погибших.

«Пока руководство арестовано, мы парализованы и не можем начать процесс организации помощи. Это чисто процессуальные сложности – нам банально нужны подписи и резолюции руководителей на официальные документы и запросы», – сказано на сайте «Холдоми».

В сообщении также отмечено, что продолжается возврат денег за приобретенные путевки на несостоявшиеся смены.

Кроме того, администрация лагеря сообщила «о готовящихся массовых сокращениях» персонала. «Деятельность компании приостановлена, и поскольку сделано это не решением суда, и нет никаких ориентиров и сроков – мы ничего не можем обещать людям», – написано на сайте.

Напомним, в ночь на 23 июля во время организованного отдыха в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар, в результате которого погибли четыре ребенка, травмы получили 13 человек.

Позже был арестован директор лагеря, также были заключены под стражу владелец базы отдыха и сотрудник МЧС.

После данного происшествия в России начались массовые проверки детских лагерей.

Газета ВЗГЛЯД писала, что строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми».