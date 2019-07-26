В День ВМФ для жителей Севастополя подготовили уникальное событие

Зрители праздника в честь Дня ВМФ в Севастополе впервые смогут увидеть, поднятие флана линкора «Императрица Мария», который был флагманом в легендарном Синопском сражении, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).

«Впервые будет выполнен подъем символа Дня ВМФ на Черноморском флоте – флага линкора «Императрица Мария». Именно этот корабль был флагманским у адмирала Петра Степановича Нахимова в Синопском сражении», – передает ТАСС сообщили на ЧФ.

Там добавили, что флаг поднимут на флагштоке рядом с пушкой XIX века, выстрел которой второй год подряд откроет праздник в Севастопольской бухте.

В ходе праздника, который продлится около двух часов,зрители смогут увидеть «вальс буксиров» и «фонтаны на воде» в исполнении судов вспомогательных служб ЧФ, корабли и авиацию различных типов, а также выступления подразделений морской пехоты.

В ходе показательных выступлений фрегат «Адмирал Эссен» имитирует ракетный удар при выполнении элемента «завоевание господства в районе высадки». Зрители также впервые увидят взлет и посадку вертолета Ка-27ПС на палубу движущегося корабля. Кроме того, впервые будет продемонстрирован выход десантно-штурмовой лодки с личным составом из патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» на ходу в процессе операции по освобождению заложников.

«При демонстрации действий по спасению экипажа судна, потерпевшего бедствие, впервые [для зрителей] будет выполняться десантирование спасательно-десантной группы на парашютах из самолета Ан-26 с высоты 900 м, а также сброс спасательного плотика ПСН-6 с высоты 200 м. Завершится праздник групповым прыжком парашютистов с дымами и флагами с двух самолетов», – добавили на флоте.

Напомним, 16 июля министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День ВМФ. В нем примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно, оснащенные современным и новейшим вооружением. Будет задействовано более 4 тыс. военнослужащих и юнармейцев.

Кроме того, военно-морские парады пройдут на главных базах флотов и Каспийской флотилии – в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Астрахани - и в сирийском порту Тартус.

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