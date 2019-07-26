Эрдоган призвал США к здравомыслию

Соединенным Штатам следует проявить здравомыслие в вопросе возможного введения санкций из-за поставок Турции российских зенитных ракетных систем С-400, с соответствующим призывом к Вашингтону обратился президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган сообщил, что Турция может «начать активно использовать С-400 в апреле 2020 года», когда завершится процесс развертывания комплексов и обучения турецких специалистов.

«Я рассчитываю на здравомыслие США», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Эрдоган добавил, что Турция не откажется от проектов по обеспечению своей нацбезопасности из-за угроз со стороны США, передает РИА «Новости».

Ранее глава Госдепа Майк Помпео призвал Анкару не вводить в строй российские ЗРК С-400.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о спорах в США из-за санкций в отношении Турции.

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