Китай вывел на орбиту группировку спутников

Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли «Яогань-30», сообщили в китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

Ракета-носитель «Чанчжэн-2С» стартовала в 6.57 мск с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань передает РИА «Новости». Позднее пришло подтверждение, что все три спутника вышли на заданную орбиту.

Сообщается, что спутники будут использоваться для исследований электромагнитной среды Земли.

Ранее спутникам США предсказали гибель от аппаратов России или Китая.

Напомним, в июне Россия и Китай начали работу над совместным приемом данных со своих спутников.

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