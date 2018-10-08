Предсказана гибель спутников США от российских или китайских аппаратов

Спутникам США грозит уничтожение со стороны России или КНР, заявил американский политолог Брайан Чау изданию The National Interest.

Китай к началу 2020-х планирует запустить в космос «якобы мирные» аппараты, предназначенные для обслуживания своих спутников, после этого подобным займется и Россия. Эти устройства вполне можно использовать для выведения из строя американской космической техники, уверен политолог Брайан Чау, передает ИноТв.

В США разработка «спутников-телохранителей» возможна в течение нескольких лет, если Пентагон начнет заниматься этим прямо сейчас, пишет Чау.

По его мнению, разработка «телохранителей» должна вестись США в одностороннем порядке без договоренностей с Россией и КНР, так как эти страны «исходя из собственных интересов, предпочтут, чтобы мы оставались перед ними беззащитными».

В сентябре сообщалось, что британские ученые планируют разработать для военных США нарушающий законы физики двигатель.