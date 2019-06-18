Россия и Китай начали работу над совместным приемом данных со своих спутников

Российские и китайские специалисты работают над тем, чтобы наладить взаимный прием данных со своих спутников дистанционного зондирования Земли наземными станциями в обеих странах, сообщил заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев на Международном аэрокосмический салоне «Ле-Бурже-2019».

«Важным аспектом двустороннего взаимодействия в космической области также является сотрудничество в области данных ДЗЗ. В настоящий момент стороны прорабатывают возможность приема данных с китайских спутников российскими высокоширотными станциями и прием данных с российских спутников китайской наземной станцией в городе Санья», – приводит ТАСС слова Савельева.

Ранее спутникам США предсказали гибель от аппаратов России или Китая.