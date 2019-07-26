Космический грузовик Dragon отправился к МКС

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Dragon с базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Ракета стартовала в 1.01 мск. К МКС Dragon должен пристыковаться в субботу, передает РИА «Новости».

Американский корабль должен доставить на МКС 2,5 тонны груза, включая продовольствие и материалы для экспериментов, передает ТАСС.

Где-то через четыре недели корабль должен вернуться на землю с 1,5 тонны грузов. В июне Dragon после успешного полета к МКС приводнился в Тихом океане.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД