Михаил Ширвиндт решил развестись

Телеведущий и кинопродюсер Михаил Ширвиндт подал иск о расторжении брака со своей супругой Татьяной Морозовой, сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«Иск был зарегистрирован мировым судебным участком №418 17 июля, досудебная беседа по нему назначена на 1 августа», – сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Отмечается, что иск будут рассматривать в закрытом режиме, передает РИА «Новости».

60-летний Ширвиндт являлся ведущим программ «Дог-шоу «Я и моя собака» и «Я хочу знать». В настоящее время он ведет канал, куда выкладывает видео по тематике путешествий и кулинарии. На него подписаны 80 тыс. человек.