Сотруднику МЧС предъявили обвинение по делу о пожаре в детском лагере в Хабаровске

Арестованному главе одного из отделов ГУ МЧС по Хабаровскому краю Эдуарду Новгородцеву предъявлено обвинение, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Новгородцеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Вину в инкриминируемом деянии он не признает», – сказал собеседник ТАСС.

Напомним, суд отправил под арест владельца горнолыжного комплекса «Холдоми» Виталия Бурлакова и Новгородцева. До этого был арестован директор лагеря «Холдоми» Максим Кузнецов.

В ночь на 23 июля в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар. В результате ЧП погибли четыре ребенка, травмы получили 13 человек. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров.