Дане Борисовой запретили въезд на Украину

Российской телеведущей Дане Борисовой запретили въезд на территорию Украины на три года, сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

«На сегодня запрашиваемому вами лицу (Борисовой) запрещен въезд на Украину сроком на три года», – сообщает издание «Детектор медиа» со ссылкой на СБУ.

При этом в ведомстве не уточнили, когда именно ведущей запретили въезд.

Между тем сама Борисова в середине июля посетила Киев, чем разозлила радикально настроенных пользователей украинского сегмента соцсетей. Тогда Борисова заявила, что реакция на ее приезд в Киев не стала для нее неожиданной. При этом она призналась, что у нее осталось хорошее отношение к городу, в котором она бывала, «когда ситуация была стабильнее».