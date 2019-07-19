Дана Борисова посетила Киев и разозлила украинских националистов

Радикальные пользователи украинского сегмента соцсетей возмутились приездом российской телеведущей Даны Борисовой на съемки шоу в Киев. Украинцы напомнили, что она посещала Крым после 2014 года.

«Безумно рада снова побывать возле Монумента Независимости в прекрасном Киеве», – написала Борисова в Instagram, отметив, что приехала на съёмки телевизионного шоу.

Она также рассказала и о встрече с пограничниками. «Они заходили дважды: в полтретьего ночи и полседьмого утра, задавали вопросы и немного потрясли вещи. Но впустили в Киев спокойно, тихо и мирно», – написала Борисова.

Однако украинские пользователи в комментариях удивились, что телеведущую впустили в страну, ведь она посещала Крым после 2014 года.

«Надеюсь это ошибка. Таких людей в Киеве нежелательно наблюдать. Сначала *** [говорит], что Крым русский, а потом лазит по Майдану Независимости. Просто будний день, просто повезло», – написал peksymov.

«Тебе здесь не рады», – прокомментировала salam_nop.

Кроме того, приезд Борисовой также возмутил заместитель председателя движения «За украиноязычный Киев» Андрея Смолия.

«Вчера в Киев приехала российская пропагандистка Дана Борисова <...> Вопрос к СБУ и Госпогранслужбе – неужели вам не известно, что это лицо посещало Крым? <...> Я так понимаю, что новая власть уверенно ведет страну к статусу Малороссии», – написал он в Facebook.

Ранее сообщалось, что актера Федора Добронравова исключили из списка угроз нацбезопасности Украины.