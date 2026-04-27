Что сеять и сажать в мае 2026: полный календарь посадок, благоприятные дни и советы

Tекст: Ольга Никитина

Условия посадки в мае 2026 – когда можно начинать работы

Прежде чем браться за семена и рассаду, важно оценить готовность почвы и воздуха. Оптимальная температура почвы для посадки большинства культур составляет 10-15 °C на глубине 10 сантиметров. Температура воздуха должна стабильно держаться на уровне +12…+15 °C днем. Однако в начале мая в средней полосе еще сохраняется риск ночных заморозков, поэтому теплолюбивые культуры лучше высаживать во второй половине месяца или под укрытие. Если почва еще не прогрелась, семена будут лежать в земле долго, могут загнить или дать слабые всходы.

Что сажать в теплицу в мае 2026

Теплица позволяет начать сезон раньше и защитить растения от возвратных холодов. В мае в защищенный грунт высаживают самые теплолюбивые культуры.

Огурцы. В средней полосе их высаживают в теплицу со второй половины мая, когда почва прогреется до +14…+16 °C. Рассада огурцов к моменту высадки должна иметь 3-4 настоящих листа. Расстояние между растениями – 30-50 сантиметров.

Помидоры. Томаты высаживают в теплицу, когда дневная температура стабильно держится выше +20 °C, а ночная не опускается ниже +17 °C. В мае 2026 года оптимальные сроки – вторая и третья декада месяца. Рассаду заглубляют до первых настоящих листьев.

Перцы и баклажаны. Эти культуры особенно чувствительны к холоду. Их высаживают в теплицу в конце мая, когда минует угроза заморозков. Почва должна прогреться до +15…+18 °C. Расстояние между растениями – 30-40 сантиметров.

Тыква, арбузы, дыни. В средней полосе эти бахчевые культуры выращивают только через рассаду и только в теплице или под укрытием. Высаживают их в конце мая, когда почва хорошо прогрета. Полив – строго под корень теплой водой.

Цветная капуста. Ее высаживают в теплицу в первой половине мая. Рассада должна быть закаленной, с 4-5 листьями. Расстояние между растениями – 40-50 сантиметров.

Что сажать в открытый грунт в мае 2026

Открытый грунт в мае принимает как холодостойкие культуры, которые не боятся небольших заморозков, так и более теплолюбивые, которые высаживают во второй половине месяца.

Ранние культуры (начало мая)

Лук-севок. Его высаживают, когда почва прогреется до +12 °C. В средней полосе это начало мая. Луковицы заглубляют на 2-3 сантиметра, расстояние между ними – 8-10 сантиметров.

Редис. Этот корнеплод сеют при температуре почвы от +15 °C. В начале мая редис дает быстрый урожай – уже через 20-25 дней. Семена высевают в бороздки на глубину 1-2 сантиметра.

Зелень. Укроп, петрушка, салат, руккола, кинза, шпинат – все это можно сеять в открытый грунт в начале мая. Эти культуры холодостойки и не боятся легких заморозков. Семена высевают в бороздки на глубину 1-1,5 сантиметра.

Основные культуры (середина мая)

Свекла. Ее сеют, когда почва прогреется до 10 °C. В средней полосе это вторая половина мая. Семена перед посевом замачивают на сутки в теплой воде для ускорения всходов. Расстояние между рядами – 25-30 сантиметров, между семенами – 8-10 сантиметров.

Морковь. Этот корнеплод можно сеять уже при прогреве почвы до 6-8 °C, поэтому в мае для нее подходит любое время. Однако для получения хорошего урожая важно выбрать солнечное место и рыхлую почву. Семена замачивают на 2-3 дня, затем высевают в бороздки на глубину до 2 сантиметров.

Капуста. Белокочанную, краснокочанную, брокколи и кольраби высаживают в открытый грунт в середине мая, когда ночная температура стабильно держится выше +8 °C. Рассада капусты должна иметь 4-5 настоящих листьев. Расстояние между растениями – 40-60 сантиметров в зависимости от сорта.

Картофель. Картофель сажают весь май, когда почва прогреется до 6-8 °C. В средней полосе оптимальные сроки – первая и вторая декада месяца. Клубни заделывают на глубину 8-10 сантиметров, расстояние между ними – 30-35 сантиметров.

Фасоль, горох, бобы. Эти бобовые культуры высевают в открытый грунт во второй половине мая. Они не боятся легких заморозков, но для дружных всходов почва должна прогреться до +10…+12 °C.

Лунный календарь посадок на май 2026

Многие огородники сверяются с фазами Луны при планировании посевных работ. Считается, что растения, дающие плоды над землей (томаты, огурцы, перцы), лучше сажать на растущую Луну, а корнеплоды (морковь, свеклу, картофель) – на убывающую. Вот благоприятные дни для посадки основных культур в мае 2026 года:

Огурцы: 2, 11, 12, 19, 20, 26-30 мая

2, 11, 12, 19, 20, 26-30 мая Помидоры: 2, 11, 12, 19, 20, 28-30 мая

2, 11, 12, 19, 20, 28-30 мая Перец и баклажаны: 2, 11, 12, 19, 20, 28-30 мая

2, 11, 12, 19, 20, 28-30 мая Капуста: 2, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 26-30 мая

2, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 26-30 мая Морковь и свекла: 2, 6, 7, 19, 20, 26-30 мая

2, 6, 7, 19, 20, 26-30 мая Лук: 2-7, 19, 20, 28-30 мая

2-7, 19, 20, 28-30 мая Картофель: 2, 6, 7, 19, 20, 26-30 мая

Как правильно сажать популярные культуры

Огурцы

Для посадки огурцов делают лунки глубиной 2-3 сантиметра. В каждую лунку кладут по два семени, чтобы подстраховаться на случай, если одно не взойдет. Расстояние между лунками – до 50 сантиметров. После появления всходов более слабое растение удаляют. Поливают огурцы только теплой водой, строго под корень.

Томаты и перцы

За две недели до высадки рассаду начинают закаливать – выносят на балкон или в теплицу сначала на несколько часов, постепенно увеличивая время. При посадке томаты заглубляют до первых настоящих листьев – это способствует образованию дополнительных корней. Перцы заглубляют на тот же уровень, на котором они росли в стаканчике. Расстояние между растениями – 40-50 сантиметров.

Свекла

Семена свеклы перед посевом замачивают в теплой воде на сутки. Это ускоряет появление всходов. Сеют свеклу в бороздки глубиной 2-3 сантиметра, расстояние между семенами – 8-10 сантиметров, между рядами – 25-30 сантиметров. После появления всходов их прореживают, оставляя самые сильные растения.

Морковь

Семена моркови замачивают на 2-3 дня, меняя воду. Затем их подсушивают до сыпучего состояния и высевают в бороздки глубиной до 2 сантиметров. Расстояние между семенами – 1-2 сантиметра, между рядами – 20-25 сантиметров. После всходов морковь прореживают дважды: первый раз при появлении 2 листьев, второй – когда корнеплоды достигнут толщины карандаша.

Чем подкормить посадки в мае

Правильная подкормка в начале сезона закладывает основу для будущего урожая. Удобрения вносят как при посадке, так и после появления всходов.

Органические удобрения. Перегной, компост, торф улучшают структуру почвы и обеспечивают растения питанием на длительный срок. При посадке их вносят в лунки или рассыпают по грядкам. Свежий навоз весной использовать не рекомендуется – он может сжечь корни.

Минеральные удобрения. Нитроаммофоска – универсальное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. Ее вносят в следующих дозировках: для картофеля и томатов – 20 граммов на квадратный метр, для посевов моркови, свеклы и зелени – 25-30 граммов на квадратный метр, для рассады – 15-20 граммов на квадратный метр. Удобрения заделывают в почву при перекопке или вносят в лунки при посадке.

Главные ошибки при посадках в мае

Даже опытные огородники иногда допускают промахи, которые снижают урожай. Вот самые распространенные ошибки.

Посадка в холодную почву. Семена, попавшие в непрогретую землю, долго не всходят, могут загнить или дать слабые растения. Всегда проверяйте температуру почвы перед посевом.

Загущенные грядки. Желание сэкономить место приводит к тому, что растениям не хватает света, воздуха и питания. В результате они вытягиваются, болеют и дают мелкий урожай. Соблюдайте рекомендуемые расстояния.

Переувлажнение. В мае почва еще влажная после таяния снега и весенних дождей. Дополнительный полив без необходимости может привести к загниванию корней. Поливайте только при подсыхании верхнего слоя почвы.

Игнорирование заморозков. В начале мая ночные заморозки не редкость. Если вы уже высадили теплолюбивые культуры, укройте их на ночь спанбондом, пленкой или пластиковыми бутылками.

Частые вопросы о посадках в мае

Можно ли сажать в начале мая?

Да, в начале мая сажают холодостойкие культуры: лук-севок, редис, морковь, зелень. А вот теплолюбивые (огурцы, томаты, перцы) лучше высаживать во второй половине месяца.

Что посадить в майские праздники?

В длинные выходные можно успеть посадить картофель, морковь, свеклу, редис, лук и зелень. Если погода теплая, можно высадить и рассаду капусты.

Когда сажать картофель в 2026 году?

В средней полосе картофель сажают весь май, когда почва прогреется до 6-8 °C. Оптимальные сроки – первая и вторая декада месяца.

Что нельзя сажать в открытый грунт в мае?

В открытый грунт в мае нельзя сажать теплолюбивые культуры без укрытия: огурцы, томаты, перцы, баклажаны, арбузы, дыни. Их высаживают только в теплицу или под пленку.

Итог: что важно учесть в мае 2026

Май – самый ответственный месяц для огородника. Главный ориентир при посадках – температура почвы и воздуха, а не календарь. Теплолюбивые культуры сажайте в теплицу, холодостойкие – в открытый грунт. Удобрения вносите заранее, при подготовке грядок или непосредственно при посадке. Соблюдайте расстояния между растениями, не загущайте посадки. И помните: даже при самом благоприятном прогнозе всегда держите под рукой укрывной материал на случай ночных заморозков. Тогда ваш труд обязательно окупится богатым урожаем.