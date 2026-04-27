    Дмитрий Орехов Зачем России нужна Индонезия

    Индонезия была поставлена Трампом в ситуацию выбора: сохранить лояльность США, но скатиться в экономический кризис, или договориться с Россией. Индонезия выбрала второе. Теперь ее примеру могут последовать и другие страны.

    Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    27 апреля 2026, 12:20 • Справки

    Что сеять и сажать в мае 2026: полный календарь посадок, благоприятные дни и советы

    Что сеять и сажать в мае 2026: полный календарь посадок, благоприятные дни и советы
    Tекст: Ольга Никитина

    Май – пик посадочного сезона в средней полосе России. Почва уже прогрелась, ночи становятся теплее, а дни – длиннее. Именно в этом месяце закладывается основа будущего урожая: от того, что и когда вы посадите, зависит, какими будут ваши грядки летом и осенью. Разбираем, что именно сажать в мае 2026 года в теплицу и открытый грунт, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю и как повысить урожай с помощью простых агротехнических приемов.

    Условия посадки в мае 2026 – когда можно начинать работы

    Прежде чем браться за семена и рассаду, важно оценить готовность почвы и воздуха. Оптимальная температура почвы для посадки большинства культур составляет 10-15 °C на глубине 10 сантиметров. Температура воздуха должна стабильно держаться на уровне +12…+15 °C днем. Однако в начале мая в средней полосе еще сохраняется риск ночных заморозков, поэтому теплолюбивые культуры лучше высаживать во второй половине месяца или под укрытие. Если почва еще не прогрелась, семена будут лежать в земле долго, могут загнить или дать слабые всходы.

    Что сажать в теплицу в мае 2026

    Теплица позволяет начать сезон раньше и защитить растения от возвратных холодов. В мае в защищенный грунт высаживают самые теплолюбивые культуры.

    Огурцы. В средней полосе их высаживают в теплицу со второй половины мая, когда почва прогреется до +14…+16 °C. Рассада огурцов к моменту высадки должна иметь 3-4 настоящих листа. Расстояние между растениями – 30-50 сантиметров.

    Помидоры. Томаты высаживают в теплицу, когда дневная температура стабильно держится выше +20 °C, а ночная не опускается ниже +17 °C. В мае 2026 года оптимальные сроки – вторая и третья декада месяца. Рассаду заглубляют до первых настоящих листьев.

    Перцы и баклажаны. Эти культуры особенно чувствительны к холоду. Их высаживают в теплицу в конце мая, когда минует угроза заморозков. Почва должна прогреться до +15…+18 °C. Расстояние между растениями – 30-40 сантиметров.

    Тыква, арбузы, дыни. В средней полосе эти бахчевые культуры выращивают только через рассаду и только в теплице или под укрытием. Высаживают их в конце мая, когда почва хорошо прогрета. Полив – строго под корень теплой водой.

    Цветная капуста. Ее высаживают в теплицу в первой половине мая. Рассада должна быть закаленной, с 4-5 листьями. Расстояние между растениями – 40-50 сантиметров.

    Что сажать в открытый грунт в мае 2026

    Открытый грунт в мае принимает как холодостойкие культуры, которые не боятся небольших заморозков, так и более теплолюбивые, которые высаживают во второй половине месяца.

    Ранние культуры (начало мая)

    Лук-севок. Его высаживают, когда почва прогреется до +12 °C. В средней полосе это начало мая. Луковицы заглубляют на 2-3 сантиметра, расстояние между ними – 8-10 сантиметров.

    Редис. Этот корнеплод сеют при температуре почвы от +15 °C. В начале мая редис дает быстрый урожай – уже через 20-25 дней. Семена высевают в бороздки на глубину 1-2 сантиметра.

    Зелень. Укроп, петрушка, салат, руккола, кинза, шпинат – все это можно сеять в открытый грунт в начале мая. Эти культуры холодостойки и не боятся легких заморозков. Семена высевают в бороздки на глубину 1-1,5 сантиметра.

    Основные культуры (середина мая)

    Свекла. Ее сеют, когда почва прогреется до 10 °C. В средней полосе это вторая половина мая. Семена перед посевом замачивают на сутки в теплой воде для ускорения всходов. Расстояние между рядами – 25-30 сантиметров, между семенами – 8-10 сантиметров.

    Морковь. Этот корнеплод можно сеять уже при прогреве почвы до 6-8 °C, поэтому в мае для нее подходит любое время. Однако для получения хорошего урожая важно выбрать солнечное место и рыхлую почву. Семена замачивают на 2-3 дня, затем высевают в бороздки на глубину до 2 сантиметров.

    Капуста. Белокочанную, краснокочанную, брокколи и кольраби высаживают в открытый грунт в середине мая, когда ночная температура стабильно держится выше +8 °C. Рассада капусты должна иметь 4-5 настоящих листьев. Расстояние между растениями – 40-60 сантиметров в зависимости от сорта.

    Картофель. Картофель сажают весь май, когда почва прогреется до 6-8 °C. В средней полосе оптимальные сроки – первая и вторая декада месяца. Клубни заделывают на глубину 8-10 сантиметров, расстояние между ними – 30-35 сантиметров.

    Фасоль, горох, бобы. Эти бобовые культуры высевают в открытый грунт во второй половине мая. Они не боятся легких заморозков, но для дружных всходов почва должна прогреться до +10…+12 °C.

    Лунный календарь посадок на май 2026

    Многие огородники сверяются с фазами Луны при планировании посевных работ. Считается, что растения, дающие плоды над землей (томаты, огурцы, перцы), лучше сажать на растущую Луну, а корнеплоды (морковь, свеклу, картофель) – на убывающую. Вот благоприятные дни для посадки основных культур в мае 2026 года:

    • Огурцы: 2, 11, 12, 19, 20, 26-30 мая

    • Помидоры: 2, 11, 12, 19, 20, 28-30 мая

    • Перец и баклажаны: 2, 11, 12, 19, 20, 28-30 мая

    • Капуста: 2, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 26-30 мая

    • Морковь и свекла: 2, 6, 7, 19, 20, 26-30 мая

    • Лук: 2-7, 19, 20, 28-30 мая

    • Картофель: 2, 6, 7, 19, 20, 26-30 мая

    Как правильно сажать популярные культуры

    Огурцы

    Для посадки огурцов делают лунки глубиной 2-3 сантиметра. В каждую лунку кладут по два семени, чтобы подстраховаться на случай, если одно не взойдет. Расстояние между лунками – до 50 сантиметров. После появления всходов более слабое растение удаляют. Поливают огурцы только теплой водой, строго под корень.

    Томаты и перцы

    За две недели до высадки рассаду начинают закаливать – выносят на балкон или в теплицу сначала на несколько часов, постепенно увеличивая время. При посадке томаты заглубляют до первых настоящих листьев – это способствует образованию дополнительных корней. Перцы заглубляют на тот же уровень, на котором они росли в стаканчике. Расстояние между растениями – 40-50 сантиметров.

    Свекла

    Семена свеклы перед посевом замачивают в теплой воде на сутки. Это ускоряет появление всходов. Сеют свеклу в бороздки глубиной 2-3 сантиметра, расстояние между семенами – 8-10 сантиметров, между рядами – 25-30 сантиметров. После появления всходов их прореживают, оставляя самые сильные растения.

    Морковь

    Семена моркови замачивают на 2-3 дня, меняя воду. Затем их подсушивают до сыпучего состояния и высевают в бороздки глубиной до 2 сантиметров. Расстояние между семенами – 1-2 сантиметра, между рядами – 20-25 сантиметров. После всходов морковь прореживают дважды: первый раз при появлении 2 листьев, второй – когда корнеплоды достигнут толщины карандаша.

    Чем подкормить посадки в мае

    Правильная подкормка в начале сезона закладывает основу для будущего урожая. Удобрения вносят как при посадке, так и после появления всходов.

    Органические удобрения. Перегной, компост, торф улучшают структуру почвы и обеспечивают растения питанием на длительный срок. При посадке их вносят в лунки или рассыпают по грядкам. Свежий навоз весной использовать не рекомендуется – он может сжечь корни.

    Минеральные удобрения. Нитроаммофоска – универсальное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. Ее вносят в следующих дозировках: для картофеля и томатов – 20 граммов на квадратный метр, для посевов моркови, свеклы и зелени – 25-30 граммов на квадратный метр, для рассады – 15-20 граммов на квадратный метр. Удобрения заделывают в почву при перекопке или вносят в лунки при посадке.

    Главные ошибки при посадках в мае

    Даже опытные огородники иногда допускают промахи, которые снижают урожай. Вот самые распространенные ошибки.

    Посадка в холодную почву. Семена, попавшие в непрогретую землю, долго не всходят, могут загнить или дать слабые растения. Всегда проверяйте температуру почвы перед посевом.

    Загущенные грядки. Желание сэкономить место приводит к тому, что растениям не хватает света, воздуха и питания. В результате они вытягиваются, болеют и дают мелкий урожай. Соблюдайте рекомендуемые расстояния.

    Переувлажнение. В мае почва еще влажная после таяния снега и весенних дождей. Дополнительный полив без необходимости может привести к загниванию корней. Поливайте только при подсыхании верхнего слоя почвы.

    Игнорирование заморозков. В начале мая ночные заморозки не редкость. Если вы уже высадили теплолюбивые культуры, укройте их на ночь спанбондом, пленкой или пластиковыми бутылками.

    Частые вопросы о посадках в мае

    Можно ли сажать в начале мая?
    Да, в начале мая сажают холодостойкие культуры: лук-севок, редис, морковь, зелень. А вот теплолюбивые (огурцы, томаты, перцы) лучше высаживать во второй половине месяца.

    Что посадить в майские праздники?
    В длинные выходные можно успеть посадить картофель, морковь, свеклу, редис, лук и зелень. Если погода теплая, можно высадить и рассаду капусты.

    Когда сажать картофель в 2026 году?
    В средней полосе картофель сажают весь май, когда почва прогреется до 6-8 °C. Оптимальные сроки – первая и вторая декада месяца.

    Что нельзя сажать в открытый грунт в мае?
    В открытый грунт в мае нельзя сажать теплолюбивые культуры без укрытия: огурцы, томаты, перцы, баклажаны, арбузы, дыни. Их высаживают только в теплицу или под пленку.

    Итог: что важно учесть в мае 2026

    Май – самый ответственный месяц для огородника. Главный ориентир при посадках – температура почвы и воздуха, а не календарь. Теплолюбивые культуры сажайте в теплицу, холодостойкие – в открытый грунт. Удобрения вносите заранее, при подготовке грядок или непосредственно при посадке. Соблюдайте расстояния между растениями, не загущайте посадки. И помните: даже при самом благоприятном прогнозе всегда держите под рукой укрывной материал на случай ночных заморозков. Тогда ваш труд обязательно окупится богатым урожаем.

    Главное
    Неожиданный сигнал пришел из Южной Кореи: эта страна готовит закон об арктическом судоходстве, иначе говоря, о Северном морском пути России. Что означает это решение для Москвы, Пекина и Вашингтона – и почему перед нами важный эпизод геополитического соперничества России и Запада? Подробности

    Что сеять и сажать в мае 2026: полный календарь посадок, благоприятные дни и советы

      Май – пик посадочного сезона в средней полосе России. Почва уже прогрелась, ночи становятся теплее, а дни – длиннее. Именно в этом месяце закладывается основа будущего урожая: от того, что и когда вы посадите, зависит, какими будут ваши грядки летом и осенью. Разбираем, что именно сажать в мае 2026 года в теплицу и открытый грунт, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю и как повысить урожай с помощью простых агротехнических приемов.

