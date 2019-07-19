Борисова отреагировала на реакцию украинских радикалов после визита в Киев

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала ситуацию с негативными комментариями, которые начали оставлять пользователи украинского сегмента соцсетей под ее фотографиями из Киева.

«Реакция ожидаема... К Киеву у меня осталось хорошее отношение. Я периодически была там, когда ситуация была стабильнее, снималась в украинских шоу, была ведущей. В этот раз я поехала на съемки российского шоу. Никакой враждебности я там не встретила», – сказала Борисова RT.

Ранее сообщалось, что радикально настроенные пользователи украинского сегмента соцсетей возмутились приездом российской телеведущей Даны Борисовой на съемки шоу в Киев, припомнив ей визит в Крым после 2014 года.