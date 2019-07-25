Соловьев и Скабеева посмеялись над Зеленским

Российские журналисты Владимир Соловьев и Ольга Скабеева посмеялись над президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Зеленскому стало еще обиднее», – заявил Соловьев в Twitter, комментируя поздравление со стороны главы российского государства Владимира Путина в адрес нового премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Зеленского Путин с победой на выборах не поздравлял.

Скабеева опубликовала в Telegram обложку украинского журнала «Новое время», продублировав надпись «Очень приятно, царь!», которой издание прокомментировало результаты выборов в Верховную раду.

Напомним, партия Зеленского «Слуга народа» не просто выиграла парламентские выборы, но и впервые в истории Украины получила абсолютное большинство мест в Верховной раде.

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