В Кремле ответили на вопрос о поздравлении Путиным Зеленского

Разговоры о поздравлениях президента России Владимира Путина побеждающему на выборах на Украине Владимиру Зеленскому пока преждевременны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать», – передает слова Пескова ТАСС.

Он добавил, что в Москве будут судить о новом президенте Украины только по его конкретным делам.

На ваш взгляд Каким президентом для Украины будет Владимир Зеленский? Лучше Порошенко

Хуже Порошенко

Таким же как Порошенко



«В Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, тем более, что этот выбор весьма очевиден. Вместе с тем легитимность этих выборов в целом была поставлена под вопрос, когда не была предоставлена возможность голосовать трем млн граждан Украины, которые проживают в РФ», – заметил Песков.

По итогам обработки 99% протоколов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский побеждает с рекордным результатом – он набрал 73,21% голосов.

Штаб Зеленского уже назвал первые законопроекты, которые будут внесены им в парламент Украины после инаугурации.

Газета ВЗГЛЯД писала, куда может завести Украину актер-президент.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД