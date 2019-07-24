Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Великобритании.

«Интересам наших стран и народов отвечало бы развитие отношений в самых различных сферах», – отметил в поздравлении Владимир Путин, сообщается на сайте президента.

Он также пожелал Джонсону успехов в ответственной деятельности во главе правительства.

Напомним, 23 июля Джонсон был избран главой Консервативной партии и премьер-министром Великобритании, а 24 июля официально вступил в должность.

Газета ВЗГЛЯД писала о новом премьере и его роли в один из самых драматичных моментов истории королевства.