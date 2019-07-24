Пытавшийся «заткнуть» Россию Уильямсон возглавил минобразования Британии

Новый глава британского правительства Борис Джонсон назначил Гэвина Уильямсона министром образования страны, сообщила премьерская канцелярия.

Прежде пост главы данного ведомства занимал Дэмиан Хиндс, передает РИА «Новости».

Напомним, Уильямсон известен своей антироссийской риторикой. Так, занимая пост главы минобороны Великобритании, он рекомендовал Москве «отойти и заткнуться».

Прежний премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уволила его с поста руководителя военного ведомства страны за разглашение закрытой информации с заседания Совета по национальной безопасности.