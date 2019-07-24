Путин выразил соболезнования семьям погибших в палаточном лагере в Хабаровске

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших детей на пожаре в палаточном лагере в Хабаровске.

Глава государства добавил, что Следственный комитет в скором времени доложит о результатах расследования произошедшего, передает РИА «Новости».

Во время организованного детского отдыха в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар, в результате которого погибли четыре ребенка.

В среду в правительстве Хабаровского края заявили, что причиной пожара в палаточном лагере, приведшего к гибели четырех детей, могло стать упавшее на обогреватель полотенце.