МИД прояснил обвинения КНДР против задержанных российских моряков

Посольство России в КНДР находится в постоянном контакте с северокорейскими властями по вопросу задержанных российских моряков, заявили в МИД.

«Сотрудники консульского отдела посольства встретились с членами экипажа судна. Состояние здоровья российских моряков удовлетворительное. Перед северокорейской стороной поставлен вопрос об обеспечении надлежащих условий их пребывания на период проведения проверочных мероприятий», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

Также дипведомство пояснило, что экипажу задержанного судна вменяется нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР.

Отмечается, что ведомство предпринимает предусмотренные международными договоренностями меры по защите прав и интересов российских граждан.

Напомним, северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российский сейнер «Сянхайлинь-8», принадлежащий ООО «Северо-Восточная рыболовная компания». В ситуации сейчас разбирается посольство России в КНДР. Представителям дипмиссии уже удалось встретиться с экипажем. Решаются вопросы по скорейшему возвращению моряков домой. Тем временем на судне заканчиваются вода и продукты.

Президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов Петр Осичанский в комментарии для газеты ВЗГЛЯД пояснял, что могло стать причиной задержания российских моряков.