Названы вероятные причины задержания российского судна Северной Кореей

«Скорее всего российские моряки случайно попали в эти воды. Если не будет установлен криминал, столкновение с корейцами или браконьерство, максимум две недели и судно будет отпущено», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов Петр Осичанский, комментируя задержание северокорейскими пограничниками российского рыболовецкого судна.

«Причины случившегося сейчас никому не известны, можно только предполагать, исходя из прецедентов, которые имели место до сих пор, – сказал Петр Осичанский. – Ведь это задержание не является единственным. До этого наши суда неоднократно задерживались в КНДР, причем достаточно часто. И в общем-то, последствия никогда не были тяжкими. Проходило какое-то время, разбирались и отпускали».

На данный момент даже российские консулы в КНДР не сообщили причин инцидента, хотя они держат постоянную связь с моряками. Дипломаты убедились, что моряки живы, здоровы. Возможно, есть какие-то проблемы бытового характера, но они решаются. Может быть не так быстро, как в любой другой стране, но решаются, пояснил собеседник.

«Причин задержания может быть несколько. Российское судно по незнанию могло нарушить границу территориальных вод КНДР, где естественно было задержано. Там пограничники достаточно строгие. И местные рыбаки очень часто выполняют функции пограничников. Вплоть до того, что они, когда видят чужое судно, набрасываются на него, даже могут драку устроить. Судно задерживают, приводят в порт и сдают пограничной службе. Потом проходит расследование и выясняется, что ничего страшного не произошло. Люди либо по ошибке туда попали, либо еще как-то. Такое бывает», – поделился Петр Осичанский.

Дело в том, что зона, которая находится под юрисдикцией КНДР, шириной не 12 миль, как у большинства государств, а 50. Иногда моряки этого не знают и нарушают их правила, отметил президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов.

«А иногда моряки заходят в зону КНДР сознательно, например, укрываясь от шторма. Тут у нас недавно тайфун поработал, оставил после себя высокие волны. Не исключено, что ребята могли попасть в шторм и решили немного прижаться к берегу с тем, чтобы последствия тайфуна не так на них сказывались. Это тоже нарушение», – подчеркнул собеседник, отметив, что получить разрешение на вход в территориальные воды другого государства, в частности КНДР, не так просто и не так быстро. Но это нарушения общего порядка, которые ничем серьезным для моряков не грозят.

«Если эта история носила уголовный характер, например столкновение судов – корейское судно, к примеру, столкнулось с российским, или российские моряки вошли в зону КНДР и занимались там нелегальным промыслом, то есть браконьерством – тогда расследование затянется и будут последствия. Но в принципе тоже все решаемо. Возможно, будет штраф для моряков и судовладельца, не более того, – констатировал Осичанский. – Однако, скорее всего, моряки случайно попали в эти воды. Если не будет установлен криминал, максимум две недели и судно с моряками будут освобождены».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, на минувшей неделе КНДР задержала российское рыболовецкое судно с 17 моряками. На борту находятся 15 россиян и два гражданина Южной Кореи.

Моряков конвоировали в северокорейский порт Вонсан. Практически сразу с задержанными моряками встретились представители консульства России в КНДР. Дипломаты работают над разрешением ситуации.