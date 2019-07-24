Путина разместили на обложке американского журнала Newsweek

Президент России Владимир Путин попал на обложку августовского номера американского журнала Newsweek, материал, посвященный российскому лидеру, затрагивает тему «вмешательства» Москвы в выборы в США в 2020 году.

Подпись на обложке гласит: «Можем ли мы помешать ему [Путину] «взломать» наши выборы... и подорвать нашу демократию?». Фотография с обложкой опубликована в официальном Twitter издания.

Заголовок соответствующего материала на сайте журнала сообщает, что Россия «использует стратегию холодной войны, чтобы подорвать веру американцев в выборы 2020 года».

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о российском «вмешательстве» в американские выборы осложнило ведение дел с Россией.

Сам Мюллер после расследования заявил, что его доклад не оправдал Трампа в возможности совершения преступлений и не доказал отсутствие «сговора» с Россией.