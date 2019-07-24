Возросло число пострадавших на пожаре в лагере в Хабаровском крае

Врачи Комсомольска-на-Амуре в среду зарегистрировали обращение в больницу отдыхавшего в сгоревшем лагере мальчика, получившего поверхностные ожоги, таким образом количество пострадавших детей увеличилось до восьми, рассказала правительства Хабаровского края Надежда Томченко.

«В среду в городскую больницу Комсомольска-на-Амуре обратились родители 12-летнего мальчика. У него были зафиксированы поверхностные ожоги. Медики назначили курс лечения. От госпитализации родители отказались», – передает РИА «Новости» слова Томченко.

По ее словам, количество пострадавших может увеличиться, а врачи будут фиксировать все обращения, чтобы семьи затем получили компенсацию.

Во время организованного детского отдыха в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар, в результате которого погибли четыре ребенка.

Ранее выяснилось, что палатки в лагере могли не соответствовать заявленному сертификату качества: они были сделаны из горючего материала, моментально разгорелись и выгорели почти дотла.

Напомним, ранее в среду в правительстве Хабаровского края заявили, что причиной пожара в палаточном лагере, приведшего к гибели четырех детей, могло стать упавшее на обогреватель полотенце.