Эксперт назвал плюсы и минусы военного сотрудничества России с Китаем

«России важно не втягиваться в те конфликты, в которые может быть втянут Китай. Например, последний случай совместного патрулирования привел к тому, что у нас обострились отношения с Японией и Южной Кореей», – заявил газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов, комментируя презентацию «Белой книги по национальной обороне Китая в новую эпоху».

По мнению директора Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексея Маслова, в презентованной китайскими военными «Белой книге по национальной обороне Китая в новую эпоху» Пекин впервые так четко обозначает свою дружественную позицию к России в области военной политики.

«Хотя ранее Россия и Китай очень тесно взаимодействовали между собой, проведя пять совместных учений, ни в какой концепции КНР такое сотрудничество не было зафиксировано. Теперь фиксация произошла и очевидно, что Россия и Китай движутся к военно-политическому союзу, который может и не будет оформлен на бумаге, но это уже зафиксировано в стратегии Китая», – пояснил Маслов, добавив, что для Москвы военное сотрудничество с Пекином выглядит куда перспективнее, чем сотрудничество в области торговли или технологий.

Он также отметил, что в готовности Китая применить оружие в отношении Тайваня нет ничего нового. «Это единственный случай, когда Пекин готов применить вооруженные силы за пределами Китая. Потому здесь мы видим фиксацию той политики, которая и была ранее», – отметил собеседник.

В тоже время Маслов обратил внимание на то, что Китай «впервые настолько ясно и жестко» заявил и готовности применять вооруженные силы в случае попыток дестабилизации как в Синьцзяне, так и в Тибете.

«На прошлой неделе была опубликована «Белая книга» по Синьцзяну. В ней обозначено, что этот регион является развивающейся территорией, где Китай проводит большую воспитательную работу, отрицая любую дискриминацию. А новой публикации еще фиксируется и то, что Пекин готов применять вооруженные силы в случае попыток дестабилизации как в Синьцзяне, так и в Тибете», – объяснил эксперт.

При этом Маслов отметил, что национальная стратегия – это «не всегда поиск врага, это не в духе Китая». По его словам, Пекин в данном случае обозначает те угрозы, которые китайскому правительству видятся наиболее опасными: это попытки дестабилизировать ситуацию внутри страны и в Юго-Восточной Азии.

«И то, что Китай не обозначает США как врага – позволяет ему проявлять в переговорах гибкость. Это особенность китайской дипломатии», – констатировал Маслов.

В то же время он подчеркнул, что для России важно не втягиваться в те конфликты, в которые может быть втянут Китай.

«Например, последний случай совместного патрулирования привел к тому, что у нас обострились отношения с Японией и Южной Кореей. У Китая с этими странами довольно сложные отношения, в то время как у нас – довольно хорошие. Потому, наша задача – поддерживать Китай в общем военно-политическом плане, но не быть втянутыми в конфликты, которые вредят нашим интересам», – заключи Маслов.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, китайские военные презентовали «Белую книгу по национальной обороне Китая в новую эпоху». В ней Китай раскрыл планы военного сотрудничества с Россией, призвал отказаться от ядерного оружия и заявил о готовности применять вооруженные силы как внутри страны, так и за ее пределами в отношении Тайваня.

Напомним, накануне Россия и Китай провели первое совместное патрулирование воздушного пространства в Азиатско-Тихоокеанском регионе самолетами дальней авиации.