Минфин предложил вдвое повысить сбор за зарубежные посылки

Минфин разработал проект постановления правительства, которым повышается сбор за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования до 500 рублей.

«При совершении таможенных операций в отношении товаров, ввозимых в РФ физическими лицами для личного пользования, за исключением ввозимых физическими лицами без уплаты таможенных пошлин, налогов, либо с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов... таможенные сборы за таможенные операции уплачиваются в размере 500 рублей», – передает РИА «Новости» текст документа.

В список товаров, которые попадут под новые требования, не включили автомобили, водные и воздушные суда для личного пользования, для которых установлены отдельные ставки сборов.



В настоящее время ставка составляет 250 рублей, предложенный документ может вступить в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, в апреле Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на посылки из-за рубежа выше определенной стоимости единым сбором в 15% вне зависимости от цены товаров.