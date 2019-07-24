Цзю назвал причину гибели российского боксера Дадашева

Экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что тренер погибшего от полученных травм в боксерском поединке в США россиянина Максима Дадашева должен был остановить бой.

«Может, было обезвоживание организма или еще что. Тренер должен был почувствовать этот момент и вовремя остановить бой», – передает Sport24 слова Цзю.

Экс-чемпион мира отметил, что тренеры должны понимать происходящее с боксером.

«Должны быть какие-то предпосылки случившегося: как он вес делал, было ли обезвоживание. Это все надо учитывать», – заявил Цзю.

Дадашев был госпитализирован после поединка, победу в котором одержал Субриэль Матиас. Позднее стало известно, что российский боксер был введен в кому.

Напомним, во вторник команда российского боксера сообщила, что Дадашев умер от травм.