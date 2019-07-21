Госпитализированный после боя в США российский боксер введен в кому

Российский боксер Максим Дадашев после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США введен в медикаментозную кому, сообщают СМИ.

В ходе операции ему провели трепанацию черепа. После операции врачи решили ввести спортсмена в кому, передает RT со ссылкой на Washington Post.

Напомним, Дадашев был госпитализирован после поединка, победу в котором одержал Матиас.