Российского боксера госпитализировали в критическом состоянии после поединка в США

Российский боксер Максим Дадашев, выступающий в первом полусреднем весе, был госпитализирован в критическом состоянии после поражения в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США.

Проходивший в Оксон Хилл (США) бой завершился досрочной победой Матиаса – после 11-го раунда Дадашев отказался от продолжения поединка, сообщает fightnews.com.

После окончания боя состояние российского бойца ухудшилось, он потерял сознание и был доставлен в больницу.

Отмечается, что Дадашеву предстоит перенести операцию, так как у него начался отек мозга.