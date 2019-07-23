Российский боксер умер от травм после боя в США

Российский боксер Максим Дадашев умер от травм, полученных в бою с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, рассказала команда спортсмена.

«Не выдержало сердце», – пояснили в команде спортсмена, передает ТАСС.

Напомним, Дадашев был госпитализирован после поединка, победу в котором одержал Матиас. Позднее стало известно, что российский боксер был введен в кому.