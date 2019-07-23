На границе Таджикистана и Киргизии ранили пограничника

На границе Таджикистана и Киргизии произошло новое обострение, в результате перестрелки ранен пограничник, сообщили в пресс-службе государственной погранслужбы Киргизии.

«Во время встречи с населением, в которой принимали участие глава Погранслужбы и губернатор Баткенской области, с таджикской стороны были произведены два одиночных выстрела в сторону граждан Киргизии», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там добавили, что в результате стрельбы ранение получил киргизский пограничник.

Напомним, в понедельник на границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт с применением оружия, пострадали пятеро.

В погрануправлении Таджикистана назвали провокацией произошедший на границе с Киргизией инцидент в преддверии встречи президентов двух стран в таджикском городе Исфара.