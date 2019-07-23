Таджикистан уличил Киргизию в провокации на границе

В погрануправлении Таджикистана назвали провокацией произошедший на границе с Киргизией инцидент в преддверии встречи президентов двух стран в таджикском городе Исфара, говорится в сообщении Управления пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

«Произошедшее событие в преддверии встречи на высшем уровне глав двух соседних государств в городе Исфара свидетельствует о том, что некоторые заинтересованные киргизские круги не хотят мира и спокойствия на линии границы и прибегают к провокациям», – передает ТАСС сообщение погрануправления. Ранее источник в правительстве Таджикистана сообщил, что встреча глав двух государств намечена на эту неделю.

По данным таджикских пограничников, 22 июля жители селения Ворух в ходе подготовки к рабочей поездке президента Таджикистан Эмомали Рахмона в Исфару и его встречи с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым благоустраивали территорию, «в том числе на территории джамоата Ворух на столбе установили государственный флаг Таджикистана».

«Примерно в 16.35 местного времени (14.35 мск) граждане Киргизии воспрепятствовали этой ситуации, самовольно выкопали землю, установили надпись «Ак-Сай» и флаг своей страны. Поскольку граждане Кыргызстана выполнили этот акт на территории Таджикистана, жители Воруха воспротивились им. В результате между жителями двух стран возник конфликт», – рассказали в погрануправлении.

В сообщении отмечается, что граждане Киргизии незаконно перекрыли дорогу Исфара – Ворух.

«В настоящее время на месте происшествия находятся официальные представители пограничных ведомств Таджикистана и Кыргызстана, других соответствующих органов двух стран», – говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник на границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт с применением оружия, пострадали пятеро.