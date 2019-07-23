Летевший из Антальи в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета

Самолет авиакомпании «Азурэйр», летевший из Антальи в Москву, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, сообщила директор департамента информационной политики и коммуникаций авиакомпании Анастасия Матюшина.

«После взлета рейс ZF-8886 Анталья – Москва (Внуково) с целью обеспечения безопасности полетов вернулся в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно, в штатном режиме. Авиакомпания уже предоставила пассажирам резервное воздушное судно», – передает РИА «Новости» слова Матюшиной.

Она рассказала, что резервный борт уже готовится к приему пассажиров и вылетит в Москву в ближайшее время.



«Авиакомпания приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства», – добавила Матюшина.

Напомним, в начале июня в Турции самолет экстренно вернулся в аэропорт после столкновения с птицей.