В Турции самолет экстренно вернулся в аэропорт после столкновения с птицей

Самолет «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), вылетевший из Стамбула в Баку, вернулся в аэропорт после столкновения с птицей, говорится в сообщении авиакомпании.

«Самолет AZAL, выполнявший рейс из Стамбула в Баку, столкнулся с птицей. В связи с этим командир воздушного судна принял решение вернуться в стамбульский международный аэропорт Ататюрк», – передает РИА «Новости» сообщение перевозчика.

Пассажиров рейса решено отправить в Баку на другом лайнере, при необходимости пассажиров обеспечат всем необходимым.

Характер повреждений самолетов не уточняется.