Пушков ответил Турчинову на слова о «рабстве» украинцев

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что украинцы стремятся к рабству.

Накануне Турчинов заявил, что украинцы, которые отдали свои голоса за «пророссийские проекты» на выборах в украинский парламент, – это «рабы», которые согласны «променять свободу на сытое и уютное рабство».

В свою очередь, Пушков написал в Twitter, что под «свободой», скорее, подразумевается подчинение США.

«Свобода, по его логике, это смотреть в рот США, клянчить деньги у ЕС, батрачить у поляков, с дрожью ждать транша МВФ и славить Бандеру», – говорится в сообщении.

Сенатор подчеркнул, что результаты выборов показывают, что многие граждане Украины выступают за хорошие отношения с Россией.

Турчинов в ужасе: выборы показали, что многие украинцы выступают за хорошие отношения с Россией. Он называет это «променять свободу на рабство». Свобода, по его логике, это смотреть в рот США, клянчить деньги у ЕС, батрачить у поляков, с дрожью ждать транша МВФ и славить Бандеру. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 июля 2019 г.

В воскресенье на Украине прошли парламентские выборы, они были признаны состоявшимися.

По последним данным, лидером выборов является партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа», на втором месте – «Оппозиционная платформа – за жизнь» Юрия Бойко.

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