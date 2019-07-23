Власти Венесуэлы обвинили США в атаке на энергосистему страны

Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо обвинил власти США в атаке на энергосистему Боливарианской Республики.

По словам Кабельо, «это новая атака на Национальную энергетическую систему, совершенная теми же, кем и всегда», передает ТАСС.

«Соединенные Штаты не только блокируют поставку лекарств и продуктов питания, но и возможность приобретения запасных частей для повышения устойчивости электрической системы», – заявил политик.

Кабельо также отметил, что венесуэльские власти «проводят работу по информированию населения, чтобы оно сохраняло спокойствие».

Накануне вечером несколько регионов Венесуэлы остались без электричества.

Напомним, в марте в Венесуэле произошел энергетический коллапс, в результате без света остались Каракас и большинство штатов. Президент республики Николас Мадуро назвал аварию«электрической войной», развязанной против Каракаса «американским империализмом» при участии сообщников в местной энергетической компании.

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