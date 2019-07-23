Несколько регионов Венесуэлы остались без электричества

Ряд районов Каракаса и 15 штатов Венесуэлы в понедельник вечером остались без электричества, сообщает издание El Nacional.

По данным издания, работу приостановили три из пяти линий метрополитена Каракаса, передает ТАСС.

Напомним, в марте в Венесуэле произошел энергетический коллапс, в результате без света остались Каракас и большинство штатов. Президент республики Николас Мадуро назвал аварию «электрической войной», развязанной против Каракаса «американским империализмом» при участии сообщников в местной энергетической компании.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что масштабные сбои в электроснабжении республики вызваны «электромагнитными атаками».

По данным МИД России, блэкаут в Венесуэле был спровоцирован из-за рубежа.

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